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Зробимо все, щоб у 2023 перейти до переговорів про вступ у ЄС, - Шмигаль

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Зробимо все, щоб у 2023 перейти до переговорів про вступ у ЄС, - Шмигаль
Українська держава зробить все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства в Євросоюзі.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що політична влада та українське суспільство об’єднані в русі до ЄС, наразі Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію.

"Маємо намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата. Зробимо все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства", - зауважив Шмигаль.

Він також підкреслив, що Росія веде злочинну війну не лише проти України, але й гібридну війну проти Європи.

"Газовий і нафтовий шантаж, дезінформаційні й кібератаки, продуктова й міграційна кризи — усе це через навмисні дії росії. Лише об’єднаними ми зможемо виграти цю війну та відстояти принципи демократії та свободи. Під час візиту в Брюссель побачили це розуміння в європейських лідерів", - додав глава уряду.

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Він висловив впевненість, що європейські партнери стоятимуть з Україною до її перемоги.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Вступити в ЄС, приймаючи антицивілізаційні лайно-закони для захисту корупціонерів?
    Хуцпа хуцпата.
  • Сергей Иванченко 01727d49
    Что с гуманитаркой, которую на *******?? Пусть расскажет!!! В европу он собрался, разворачивай оглобли!!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ага для початку припиніть "танці з бубном" довкола прокурора НАБУ!!!! Шаманщики дідькові!!!
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