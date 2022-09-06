Трасс офіційно призначено прем’єркою Великої Британії
7 40026
Елізабет Трасс офіційно вступила на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Трасс зустрілась з королевою Єлизаветою II в маєтку Балморал у Шотландії.
Монарх схвалила її кандидатуру на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії та доручила сформувати новий уряд.
Очікується, що Трасс вирушить у резиденцію на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.
Нагадаємо, у передвиборчому відеоролику Трасс обіцяла забезпечити поразку Путіна в Україні.
Також Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.
Водночас у Кремлі вважають, що після обрання Ліз Трасс прем’єркою Великої Британії відносини між Москвою та Лондоном можуть погіршитися.