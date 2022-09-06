У ДБР розповіли подробиці вибуху на ярмарку в Чернігові
Про це розповіла в ефірі інформаційного телемарафону Тетяна Сапьян, речниця ДБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За її словами, на подію прийшло багато дітей, а військові екземпляри зброї зацікавили більшість відвідувачів.
"Десятирічний хлопчик попросив у військовослужбовця дозвіл натиснути і спробувати, як це може бути у житті, реактивну протитанкову гранату. Вона виявилась зарядженою, вона вистрілила і це призвело до поранення", - заявила речниця ДБР.
За її словами, після вибуху на виставці за медичною допомогою звернулися 15 людей. Двоє дітей залишаються в лікарні, один із хлопчиків у тяжкому стані, в реанімації.
Сьогодні двом затриманим у цій справі військовим суд обере запобіжний захід.
За словами представниці ДБР, давати дітям зброю було неприпустимо. До того ж на виставках із великою кількістю людей краще використовувати муляжі.
Нагадаємо, 3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.
Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.