У ДБР розповіли подробиці вибуху на ярмарку в Чернігові

Ярмарок у Чернігові, на якому через вибух зазнали поранень діти та дорослі, був організований на підтримку ЗСУ.

Про це розповіла в ефірі інформаційного телемарафону Тетяна Сапьян, речниця ДБР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За її словами, на подію прийшло багато дітей, а військові екземпляри зброї зацікавили більшість відвідувачів.

"Десятирічний хлопчик попросив у військовослужбовця дозвіл натиснути і спробувати, як це може бути у житті, реактивну протитанкову гранату. Вона виявилась зарядженою, вона вистрілила і це призвело до поранення", - заявила речниця ДБР.

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За її словами, після вибуху на виставці за медичною допомогою звернулися 15 людей. Двоє дітей залишаються в лікарні, один із хлопчиків у тяжкому стані, в реанімації.

Сьогодні двом затриманим у цій справі військовим суд обере запобіжний захід.

За словами представниці ДБР, давати дітям зброю було неприпустимо. До того ж на виставках із великою кількістю людей краще використовувати муляжі.

Нагадаємо, 3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.

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Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.