У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада. ФОТОрепортаж
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У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи та стрілянину.
Про це заявила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"В бердянських чатах місцеві повідомлять про вибух. Орієнтовно в центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями. Інформації про розмінування порту в чатах окупантів не було", - йдеться в повідомленні.
Пізніше в міськраді заявили, що вибухи та стрілянина у центрі міста тривають. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції.