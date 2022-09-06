У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи та стрілянину.

Про це заявила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"В бердянських чатах місцеві повідомлять про вибух. Орієнтовно в центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями. Інформації про розмінування порту в чатах окупантів не було", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в міськраді заявили, що вибухи та стрілянина у центрі міста тривають. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції.

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