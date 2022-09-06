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У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада. ФОТОрепортаж

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У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про вибухи та стрілянину.

Про це заявила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"В бердянських чатах місцеві повідомлять про вибух. Орієнтовно в центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями. Інформації про розмінування порту в чатах окупантів не було", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в міськраді заявили, що вибухи та стрілянина у центрі міста тривають. До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції.

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У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада 01
У центрі окупованого Бердянська лунають вибухи та стрілянина, - міськрада 02

Топ коментарі

  • Urs
    тувинцы с мобилизованными зеками разбираются?
  • Urs
    и это еще пациентов питерских ПНД не завезли...
  • ватникобой
    стая летающих дронов-писюнов налетела на русских солдатов в трусиках. Часть писюнов сбило ПВО, но при этом пало смертю храбрых
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