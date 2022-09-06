Мінсоцполітики планує під час призначення субсидії не враховувати заборгованість, що утворилася через евакуацію

Міністерство соціальної політики для нарахування субсидії застосовуватиме екстериторіальний принцип, який не передбачає "прив’язки" до місця проживання людини.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з алгоритмів, який ми зараз вбачаємо і опрацьовуємо, це застосувати екстериторіальний принцип. Це означає, що людина, де б вона не знаходилася, використовуючи канали зв’язку - це можуть бути ті ж самі центри надання адміністративних послуг, територіальні громади, електронні кабінети, Дія (єдиний портал державних послуг, - ред.), звертається з питання розв'язання своїх певних проблем, зокрема, щодо призначення субсидій. Ці документи надходять на опрацювання не в, приміром, Херсон чи Бердянськ, де людина проживає, а в умовну чергу по всій Україні. І ті фахівці, які в цей момент є вільні і можуть забезпечити опрацювання", - розповів Музиченко.

Наразі новий алгоритм опрацьовують у міністерстві. У ньому заплановано розширення можливостей звернень для призначення субсидії.

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"В поточний опалювальний період плануємо входити із базовими стандартними умовами і критеріями, які є на сьогодні. Ми їх дещо адаптуємо з урахуванням того, що велика кількість громадян виїхала за кордон і тимчасово змінила місце свого проживання. Ми адаптуємо їх під неврахування заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП), яка утворилася на певних територіях в період дії воєнного стану. Це дасть можливість людям отримати певну субсидію", - додав заступник міністра.

Він додав, що ситуація ускладнюється й тим, що велика кількість людей втратила роботу. Для цієї категорії населення також передбачені пільги.

"Ми також ініціюємо зміни, які дозволять людині, яка втратила роботу, яка обліковувалася в центрі зайнятості як безробітна, яка здійснює активний пошук роботи, отримувати відповідну субсидію з урахуванням того доходу який вона отримує безпосередньо зараз - допомогу по безробіттю", - підсумував заступник міністра соціальної політики.

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