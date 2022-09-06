В Україні проводять розмінування на території дев’яти областей, - Нацполіція

Відповідні спеціалісти Національної поліції України (НПУ) проводять гуманітарне розмінування на території дев’яти областей України, серед них - Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська та Донецька.

Про це під час брифінгу поінформував заступник начальника управління вибухотехнічної служби НПУ Дмитро Каракуркчі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, підрозділи вибухотехнічної служби НПУ здійснюють наразі кілька типів робіт, і серед них є огляд місця подій за фактом ракетно-бомбових ударів та артобстрілів, зокрема, у прифронтових областях, а також в областях, де завдаються удари більш дальнобійними системами.

"Ще одним типом роботи є розмінування деокупованих територій, яке триває на території Київської, Чернігвської, Сумської, Харківської, Миколаївської, Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - поінформував він.

Посадовець заявив, серед іншого, що всього з початку повномасштабного вторгнення рф вибухотехніки Національної поліції України оглянули на наявність вибухонебезпечних об’єктів близько 10 тисяч гектарів і здійснили загалом щодо цього близько 15 тисяч виїздів.

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"Тобто, щодо цього ведеться організована планова робота, і вона ведеться з першого дня війни", - зазначив заступник начальника управління вибухотехнічної служби НПУ.

У тому числі він нагадав, що наразі в Україні тривають сільськогосподарські роботи, і вибухобезпечна служба НПУ виконує роботу щодо знешкодження боєприпасів на місцях ведення цих робіт, а також у лісах.

"Наразі йде сезон збору грибів, ягід, іншої сільськогосподарської продукції. І ми ще раз попереджаємо, що не можна ходити по лісах і полях громадянам, якщо немає чіткої впевненості та офіційного повідомлення, що ця ділянка лісу є розмінована або безпечна якоюсь іншою мірою. Тому не нехтуйте знаками мінної небезпеки", - уточнив Каракуркчі.

За його словами, наразі уже були зафіксовані непоодинокі випадки вибухів сільськогосподарської техніки або окремих осіб на мінно-вибухових засобах, особливо на деокупованих територіях.

"Не нехтуйте цими питаннями, бо кошик грибів може коштувати життя", - поінформував він.