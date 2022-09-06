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Депутати закликали інституції та країни ЄС припинити видачу віз росіянам

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Депутати закликали інституції та країни ЄС припинити видачу віз росіянам
Верховна Рада України ухвалила звернення до інституцій Європейського Союзу, парламентів і урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора – Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, ухвалення відповідного проєкту постанови № 7733 підтримали 327 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок. Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Рада закликала Європейську Раду затвердити політичне рішення Євросоюзу, ухвалене під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" (31.08.2022, м. Прага, Чеська Республіка) щодо повного припинення дії угоди між ЄС та Росією про спрощений порядок оформлення віз, невизнання російських паспортів, виданих на нещодавно окупованих територіях України, а також вироблення спільної позиції ЄС щодо анулювання 10 мільйонів вже виданих росіянам чинних шенгенських віз.

У парламенті закликають інституції Європейського Союзу, парламенти та уряди його держав-членів встановити обмеження на видачу шенгенських і національних віз і заборону на в'їзд для громадян держави-агресора – Російської Федерації, за винятком певних категорій – гуманітарні питання, возз'єднання сім'ї, політичні переслідування, отримання дозволу на імміграцію.

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