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Зрадник Балицький тікав до окупованого Криму, однак росіяни повернули його до Мелітополя під конвоєм, - Федоров

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Зрадник Балицький тікав до окупованого Криму, однак росіяни повернули його до Мелітополя під конвоєм, - Федоров
Так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький втік на окупований півострів, однак пізніше його звідти повернули назад до Мелітополя.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Балицький втік до окупованого Криму, однак під конвоєм його повернули до Мелітополя 1 вересня. Потім зрадник знову пропав.

"Він давно просився працювати віддалено, мабуть, росіяни йому дозволили. Якщо знадобиться, то його привезуть під конвоєм. Це точно не та людина, яка ухвалює рішення", - сказав Федоров.

Також читайте: 5 гучних вибухів пролунали на захопленому військами РФ аеродромі Мелітополя, - мер Федоров. ФОТО

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Топ коментарі

  • botoks
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Балаклія. Пишуть.
  • sasha kozakova
    Балицький мерзька гніда🤮
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