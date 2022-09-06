"Припиніть класти асфальт у Бучі - там, де не відновлені будівлі, щоб пережити зиму", - Порошенко у Раді

Петро Порошенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, закликав народних депутатів всі зусилля парламенту зосередити на підтримці ЗСУ. П’ятий Президент наголосив на необхідності зберігати внутрішню єдність і демонструвати її у конкретних рішеннях в інтересах армії та постраждалих від війни людей.

"Чим живе зараз Україна? Одне об’єднуюче слово – контрнаступ. Контрнаступ на Півдні, контрнаступ на Сході, на решті позицій – жодного кроку назад. І немає для нас більш важливої справи, ніж підтримка Збройних Сил України. Оновлення пошкодженої під час контрнаступу бронетехніки, забезпечення снарядами, поставка набоїв та артилерії. Для всього цього потрібні гроші", – наголосив Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЄС.

"Ворог планував на 11 вересня по всіх окупованих територіях провести референдум. Наші Збройні Сили зірвали ці плани божевільного диктатора. І справжнім мірилом дій кожного, а тим більше в цій залі, є єдність. Єдність – це спільне знаходження правильних рішень", – наголосив Порошенко.

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"Нам пропонують зараз підвищити акциз, що уповільнить економіку, створить проблеми фермерам, підніме ціни. Бо ще до нашого голосування ціни на заправках вже почали зростати. І замість того, щоб відмовитись від цієї божевільної ідеї, в залі намагаються її просувати. Для чого? Може для того, щоб дати армії додаткових коштів? Ні. Для того, щоби відновити "Велике крадівництво". Воно небезпечне не лише у зв’язку з корупцією. Воно небезпечне у зв’язку з тим, що якщо буде повернення до попередніх практик, партнери не будуть давати Україні гроші", – застеріг п’ятий Президент.

"Ми вимагаємо зупинити цю ганебну практику. Припиніть класти асфальт в Бучі – там, де не відновлені будівлі, щоб людям пережити зиму. Це неприпустимо", – вважає Порошенко.

"Робимо те, що об’єднає нас усіх. І разом рухаємося до перемоги", – закликав Петро Порошенко.