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"Слуги народу" представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна: ним став нардеп "Голосу" Умєров

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"Слуги народу" представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна: ним став нардеп "Голосу" Умєров
На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України: ним став нардеп від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.

Про це повідомила у Telegram речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України

Ним став Рустем Умєров - народний депутат від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з росією.

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Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу", де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів", - розповіла вона.

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Топ коментарі

  • Алекс Старостин d412b223
    украинца не нашлось
  • Oil Roschko
    кримські татари тобі недостатньо українці?
  • Чайка Київ
    "Радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва",
    це вселяє довіру. Та подання "слугами урода" насторожує.
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