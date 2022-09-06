"Слуги народу" представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна: ним став нардеп "Голосу" Умєров
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На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України: ним став нардеп від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.
Про це повідомила у Telegram речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.
"На засіданні фракції "Слуга Народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України
Ним став Рустем Умєров - народний депутат від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з росією.
Рустем Умєров був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу", де представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна і відповів на питання народних депутатів", - розповіла вона.