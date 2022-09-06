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МАГАТЕ представила звіт за підсумками місії на ЗАЕС

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МАГАТЕ представила звіт за підсумками місії на ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Об’єкт з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, що турбує не тільки владу України, а й світову спільноту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".

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Члени місії підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2".

Також місія МАГАТЕ зафіксувала присутність експертної групи "Росатома", яка, як заявила їм російська сторона "надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС".

"МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу "Росатома" може призвести до втручання в нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень", – зазначається у звіті.

Також згадується, що присутність росіян на ЗАЕС мала негативний вплив на український персонал станції, який перебуває в "надзвичайно стресових умовах".

У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає до негайного припинення будь-яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження, для чого потрібна "згода всіх відповідних сторін". При цьому не вказується, хто саме здійснює обстріли.

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Також фахівці організації закликають до вивезення з території ЗАЕС "усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання", а також створити належні робочі умови для персоналу.

Окрема рекомендація стосується "негайного створення зони ядерного захисту" довкола Запорізької АЕС, у чому МАГАТЕ готова посприяти.

"Ситуація в Україні є безпрецедентною. Уперше збройний конфлікт триває на території великої ядерної установки", – підкреслюється у висновках звіту, де наголошується на загрозі потенційного ядерного конфлікту.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    інша точка зору на цей звіт - від Олега Шарпа:
    "МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС:
    Геніально! Оці всі ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ та інші "незаполітизовані" міжнародні організації - як наші "білі пальта": за все хороше, проти всього поганого. І рибку з`їсти, і на гроші від "Газпрому" сісти.
    Поки міжнародне співтовариство однозначно не визнає, що чорне, а що біле - путін ловитиме рибку у 50 відтінках сірого.
    Отже: ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ - в сад! ЗСУ - на вихід! Тільки вам довіра".
  • Oleksandr Onys
    Такий прекрасний звіт міг би написати і школяр, ніколи не бувавший на ЗАЕС
  • Berrimor Cute
    Головне з цього звіту:

    1) Військова техніка у машзалі ☑️
    2) Росатом - заважає керуванню станцією і додає ризики до катастрофи. ☑️
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