МАГАТЕ представила звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Об’єкт з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, що турбує не тільки владу України, а й світову спільноту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".

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Члени місії підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2".

Також місія МАГАТЕ зафіксувала присутність експертної групи "Росатома", яка, як заявила їм російська сторона "надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС".

"МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу "Росатома" може призвести до втручання в нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень", – зазначається у звіті.

Також згадується, що присутність росіян на ЗАЕС мала негативний вплив на український персонал станції, який перебуває в "надзвичайно стресових умовах".

У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає до негайного припинення будь-яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження, для чого потрібна "згода всіх відповідних сторін". При цьому не вказується, хто саме здійснює обстріли.

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Також фахівці організації закликають до вивезення з території ЗАЕС "усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання", а також створити належні робочі умови для персоналу.

Окрема рекомендація стосується "негайного створення зони ядерного захисту" довкола Запорізької АЕС, у чому МАГАТЕ готова посприяти.

"Ситуація в Україні є безпрецедентною. Уперше збройний конфлікт триває на території великої ядерної установки", – підкреслюється у висновках звіту, де наголошується на загрозі потенційного ядерного конфлікту.