Російські окупанти заявили, що припиняють спроби відновити Антонівський міст в Херсоні: "Немає сенсу"

Зрадник, так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна "влада" поки не планує вживати нових заходів для відновлення Антонівського моста.

Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням за заяву зрадника Кирила Стремоусова, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що Антонівський міст ніхто не відновлює, тому що немає сенсу, доцільність відсутня", - заявив він.

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За його словами, наразі міст повністю закритий. Така сама ситуація з мостом у Новій Каховці. Він додав, що нібито мости їх "не дуже цікавлять", адже нібито є переправи.