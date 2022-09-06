"Треба, щоб у всіх була тривожна сумка з їжею та водою, не зволікайте", - радник Єрмака Милованов
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Українцям варто обов’язково підготувати тривожну валізу з їжею на випадок непередбачуваних обставин.
Таку пораду дав радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради "Укроборонпрому", президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"Все залежить від того, де людина перебуває. Є дві причини. Перша причина - це бідність. Друга - це близькість до передової, де можуть бути перебої з постачаннями. Треба мати тривожну сумку з собою, де будуть документи та інші речі. Так ось, у тій сумці треба ще їжу та воду мати. Бажано, щоб у всіх це було. Будь ласка, не зволікайте", - зазначив він.