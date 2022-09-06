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Шольц виправдав відмову постачання Україні танків відповідною домовленістю країн G7

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Шольц виправдав відмову постачання Україні танків відповідною домовленістю країн G7
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками.

Про це він заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні - приміром, зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000… Як канцлер я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки", - сказав він.

На питання, чому Німеччина не передає Україні бойову авіацію чи танки, канцлер згадав статтю президента США Джо Байдена у The New York Times, "і така ж позиція решти партнерів у "Групі семи".

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"Я від самого початку казав: ми не будемо діяти самі й тісно координуватимемо наші дії із союзниками. Ситуація змінюється. Я також узгоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню", - сказав Шольц.

"Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії", - додав він.

Нагадаємо, видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.

Також читайте: Шмигаль і Шольц обговорили постачання в Україну танків Leopard 2

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А Ви сходіть до Боневтіка хай Вам видасть подушечку зі сіоєю фотографією, як заморожував ракетні програми і здавав південь. Чому три роки не робив свої танки і не робив свої ракеті? А зараз весь бруд то на Шольца, то на Байдена? Візьмість свої, у вас все було і гроші і проекти.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Шольц нікуди і ні від кого не питляв. Запитайте у нісців, у них є до нього питання? Чи це українці вибирали його для України Верховним Головенокомандучавем? Знаєте, ні, тут вибирали пана Зеленського і віддали йому булаву, Верховну Раду і уряд, ключі від всіх українських підприємств, всі гроші, які раніше виграла Україна і весь бюджет також віддали Зеленському. Пліз, всі питання до нього!!!
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    В усіх негараздах винен не Шольц чи Байден чи ще хтось, а Боневтік, котрий не готувався до війни, а закатував гроші в асфальт. а потім хотів здати країну за 3 дні. Подивіться матеріал Чорновола Тараса. А тим, хто допомогає подяка будь за яку допомогу. Вони не казали як Боневтік; " Я нікому нічого не винен".
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