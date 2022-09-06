Новини

Уряд Латвії схвалив запровадження обов’язкової військової служби

3 26614
Уряд Латвії схвалив запровадження обов’язкової військової служби
Кабінет міністрів Латвії у вівторок схвалив запровадження обов’язкової військової служби для чоловіків від 18 до 27 років та добровільної – для жінок того ж віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як повідомив на пресконференції міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, у 2023 році відбудуться дві хвилі призову – в січні та липні, під час яких очікується залучення до військової служби близько 1000 латвійців.

Перший призов, у січні, відбуватиметься ще на добровільній основі, тоді як липневий стане обов’язковим. Передусім йому підлягатимуть громадяни Латвії віком 18-19 років.

До кінця 2022 року латвійське міністерство оборони розробити законопроєкти для закріплення обов’язкової військової служби й подати їх на затвердження уряду. Очікується, що до 2027 року на це піде 3% ВВП Латвії.

Також читайте: Указ про збільшення російської армії свідчить про те, що Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW

Про ідею обов’язкового військового призову в Латвії заговорили в липні. За словами глави Міноборони Артіса Пабрікса, "нинішня система себе вичерпала".

Планується, що призову підлягатимуть чоловіки віком від 18 до 27 років, жінки ж зможуть служити добровільно. Строк служби становитиме 11 місяців включно з місяцем відпустки, на вихідні призовники зможуть їхати додому.

Призов відбуватиметься два рази на рік – першого січня і першого липня. Можна буде обрати чотири варіанти служби: загальна військова служба; служба в національній гвардії 20 днів на рік протягом п’яти років; курс командира підрозділу в університеті; альтернативна військова служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Право на відстрочку від призову під час мобілізації отримають освітяни й науковці, - законопроєкт

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Головне щоб не могли уклоністи займати державних посад, а особливо посаду головнокомандувача, особливо у стані війни
  • Stanislav Bryzhyk
    Справа не моя, звісно, але як на мене - то повна маячня. Армія має бути професійна і контрактна, добре пристріляна і натренована, в ній мають бути мотивовані, добре озброєні, досвічені бійці. Юнаки, які замість бухати і трахатися, тобто жити нормальним юнацьким життям, будуть видернуті в максимально некомфортні умови. Більшість з них скоріш за все не планують пов'язувати своє життя з збройними силами, і через рік швиденько знімуть форму і побіжуть додомки, до звичного життя. Для чого це? Якщо треба навчити цивільних військовому ділу "про всяк випадок", для цього є значно менш травматичні способи, наприклад - військові збори, тренвання по вихідних днях і тд. Армію мають любити і поважати, в армії мають бути найкращі, а не вчорашні діти з молоком на губах...
  • PREDATOR PREDATOR
    Ніякої користі немає в строковій службі.В нас це видно добре. Краще би в нас ьі грошвюі, що витрачалися на строкову службу, кинули в професійне військонаприклад закупили артилерію танки, ракети і тд.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини