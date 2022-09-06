Організатора російської ботоферми затримали на Прикарпатті

На Прикарпатті затримали мешканця Калуського району, який організував російську ботоферму та завдав збитків на 300 тисяч гривень українському мобільному оператору

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають, чоловік співпрацював із російською платформою, яка надає незаконні послуги оренди чужих телефонних номерів для створення фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах, відеохостингах та електронних гаманцях.

"Через спеціалізований Telegram-канал він домовився з російською стороною про співпрацю та отримав детальні інструкції, як запустити роботу ботоферми. Йому надали необхідне програмне забезпечення, а технічне обладнання для функціонування ботоферми він придбав сам", – ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поширювали панічні настрої та фейки про ЗСУ. СБУ заблокувала 2 ботоферми на Київщині та в Одесі. ФОТОрепортаж

За даними експертизи, зловмисник використовував SIM-банки, які дають можливість "гарячої" заміни сімкарт та підміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання. Таким чином він завдав одному з українських мобільних операторів матеріальної шкоди на майже 300 тисяч гривень.

Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила громадянину про підозру.