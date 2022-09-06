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Суд арештував військових, причетних до поранення дітей у Чернігові

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Суд арештував військових, причетних до поранення дітей у Чернігові
За клопотанням ДБР двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей в Чернігові, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці із правом застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Військовому, який на виставці дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначили заставу у 416 тис. гривень.

Нагадаємо, 3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР розповіли подробиці вибуху на ярмарку в Чернігові

В ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

За фактом вибуху боєприпасу на виставці в Чернігові затримано двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Коли арештують того хто наказав розмінувати Чонгар?
  • Константин К e77bcd2e
    Это не корректировщики и коллаборанты. Им светит по полной
  • Igor Grytselyak
    Що там Чонгар?((десятки тисяч вбитих та мільйони безхатченків та мігрантів((Ось випадково дали дитині щось натиснути((Як можна ,це ж виставка((((
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