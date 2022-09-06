Суд арештував військових, причетних до поранення дітей у Чернігові

За клопотанням ДБР двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей в Чернігові, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці із правом застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Військовому, який на виставці дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначили заставу у 416 тис. гривень.

Нагадаємо, 3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.

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В ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

За фактом вибуху боєприпасу на виставці в Чернігові затримано двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.