Після "жеста доброй воли" російська пропаганда створила новий мем - "нет никакой паники"

Російська пропаганда, описуючи ситуацію на фронті у зв’язку з наступом українських воїнів, породила новий мем на зразок попереднього "жест доброй воли" - "нет никакой паники".

На появу цього формулювання в більшості російських пропагандистських ресурсах звернув увагу журналіст Владислав Бовсуновський, передає Цензор.НЕТ.

"Після "жеста доброй воли" з'явився новий мем - нет никакой паники!" - написав він і оприлюднив скріншоти з повідомленнями російських пропагандистів.

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Нагадаємо, "жест доброй воли" став мемом після того, як Міноборони РФ використало цю фразу, щоб описати втечу з українського острова Зміїний через нищівні удари українських військ.