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Після "жеста доброй воли" російська пропаганда створила новий мем - "нет никакой паники"

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Російська пропаганда, описуючи ситуацію на фронті у зв’язку з наступом українських воїнів, породила новий мем на зразок попереднього "жест доброй воли" - "нет никакой паники".

На появу цього формулювання в більшості російських пропагандистських ресурсах звернув увагу журналіст Владислав Бовсуновський, передає Цензор.НЕТ.

"Після "жеста доброй воли" з'явився новий мем - нет никакой паники!" - написав він і оприлюднив скріншоти з повідомленнями російських пропагандистів.

Після жеста доброй воли російська пропаганда створила новий мем - нет никакой паники 01

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Нагадаємо, "жест доброй воли" став мемом після того, як Міноборони РФ використало цю фразу, щоб описати втечу з українського острова Зміїний через нищівні удари українських військ.

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Топ коментарі

  • Kirill Ponomarev
    Резиновая
  • U A 03b737e8
    "комендант" Бердянська здох
  • Белла Богун
    "Никакой паники нет" - це просто жо...а!
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