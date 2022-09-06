У Білому домі остаточно вирішили не вносити РФ до переліку країн-спонсорів тероризму

США не вважають за ефективну пропозицію внести Росію до американського списку країн-спонсорів тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

У Білому домі також заявили, що рішення не включати РФ до списку країн-спонсорів тероризму є остаточним.

"Внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, що раніше Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.