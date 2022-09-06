Список нардепів, які всупереч міжнародним зобов’язанням України підтримали законопроєкт №7654 про обмеження повноважень НАБУ

Опубліковано список народних депутатів з Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, які підтримали законопроєкт 7654 стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів, який підриває незалежність НАБУ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Список народних депутатів комітету з питань державної влади, які всупереч багаторічним обіцянкам та гарантіям України, заявам та зверненням наших західних союзників та послів G7, винесли на голосування законопроект 7654 про обмеження повноважень НАБУ:

фракція "Слуга народу":

Олена Шуляк (голова партії "Слуга народу"), Віталій Безгін, Віталій Войцехівський, Олег Дунда, Володимир Іванов, Олександр Качура, Олександр Літвінов, Вячеслав Рубльов, Андрій Стріхарський, Андрій Клочко (автор законопроєкту, по якому теж порушена справа НАБУ).

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фракція ОПЗЖ (яка представляє ніби-то заборонену партію):

Тетяна Плачкова.

Група "Довіра":

Лариса Білозір, Владислав Поляк.

Група "За майбутнє":

Віктор М'ялик.

Цим людям плювати на усі зобов'язання України, на боротьбу з корупцією, для них захист Татарова та будь-які неадекватні примхи Офісу президента важливіші за державні інтереси навіть під час війни.

Будемо тепер тикати усю кар'єру цих панів та пані в це ганебне рішення, яке намагаються протягнути, щоб урятувати від відповідальності представників влади, по яких ведуться розслідування НАБУ. Не кажіть після цього про вашу принциповість та державні інтереси, у вас їх нема - ви здатні на все, якщо на вас трошки підвищать голос на Банковій.

Цікаво, чи насміляться "Слуги" за таке голосувати за підтримки проросійської ОПЗЖ. Всіх оприлюднимо", - розповів він..