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Кулеба: Призначення Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Британії свідчить про продовження жорсткої політики Джонсона

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Кулеба: Призначення Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Британії свідчить про продовження жорсткої політики Джонсона
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що обрання Ліз Трасс на посаду голови Консервативної партії Великої Британії із подальшим призначенням її прем’єр-міністром країни означає, що жорстка політика Великої Британії щодо РФ буде продовжена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна   про це Дмитро Кулеба сказав в ефірі національного телемарафону у вівторок, відповідаючи на питання ведучого про те, що означає призначення Трасс на посаду глави британського уряду".

"Це означає продовження політики Бориса Джонсона, оскільки пані Трасс як міністр закордонних справ Великої Британії була вірним союзником Джонсона, і в українському питанні займала максимально жорстку проукраїнську та проєвропейську позицію. Тому її обрання означає продовження жорсткої політики та максимально всеосяжної підтримки нашої держави у протистоянні російській агресії", - зазначив очільник МЗС.

При цьому глава української дипломатії зазначив, що Трас "дуже приємна людина у спілкуванні, але при цьому вона справжній лідер".

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"Вона справді жорстка під час ухвалення рішень та в їхній імплементації. У цьому плані вона є взірцем високої організації та ефективності. Варто їй прийняти якесь рішення, навіть якщо воно надзвичайно жорстке, вона забезпечить його виконання", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що незабаром Трасс проведе першу телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому точний час проведення розмови Кулеба не назвав, проте уточнив, що дзвінок уже узгоджений обома сторонами.

"Дзвінок відбудеться, домовленість є. І я не маю сумніву, що візит (Ліз Трасс – ІФ-У) до Києва також буде", - підсумував глава української дипломатії.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, Елізабет Трасс була призначена на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії.

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Топ коментарі

  • Роман Бургарт 5ec0d074
    А найголовніше , що Леся Трасюк продовжить практику « Чарівних піздюлін», впроваджену Борисом Джонсонюком!
  • Vlad Cheh
    А что Шольц? Он дал САУ хорошие, первым вместе с французами дал умные снаряды с донаводкой на железо (очень нужные против разведгрупп кацапов, сразу ездить перестали) и хорошим поражающим эффектом кумулятивом сверху. Также косвенно помог передать совковую технику в обмен на продажу своей. К тому же он очень, очень близко расположен к кацапам, Берлин в районе поражения из Калининграда. Пока Байден не передаст хотя бы 80 САУ или 160 танков морской доставкой разумеется, а в процентом соотношении это даже меньше будет по помощи, то Шольц будет сырокопченой колбаской, а не ливерной.
  • Сергей Иванофф
    Знаете как Россию из ООН выкинули? Просто не дали визы.
    Шах и мат. И чо?
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