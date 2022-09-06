Україна передасть 28,6 тисяч тонн зерна до Сомалі, - Зеленський

Україна незабаром передасть Сомалі 28,6 тисяч тонн пшениці на додаток до попередніх відправлень збіжжя для Африки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Твіттері.

"Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден з українським збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі", - зазначив очільник держави.

Зеленський нагадав, що свого часу ООН прогнозувала голод у Сомалі до кінця поточного року через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

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Як повідомлялося, 30 серпня перше зафрахтоване ООН судно із 23 тисячами тонн української пшениці прибуло в Африку.