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Пентагон підтвердив успішність контрнаступу України на півдні: ЗСУ продовжують поступальний рух

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Пентагон підтвердив успішність контрнаступу України на півдні: ЗСУ продовжують поступальний рух
Представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.

"У Херсонській області ми спостерігаємо продовження наступальних дій українців. Вони продовжують поступальний рух. Нам відомо, що вони повернули контроль над кількома селами", – зазначив Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Представник Пентагону додав, що Росія також почала наступальні дії в районі Бахмута Донецької області.

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Топ коментарі

  • DemianBond 2cbb79cc
    давайте ребятки, чтоб все вернулись со щитами
  • Вася Путлер
    хай побільше пушок та патронів дають а наші хлопці все зроблять добре. Все буде Україна
  • ПравдаЛюбка
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