Новини

У Міноборони анонсували затвердження добровільної постановки жінок на військовий облік

3 71319
У Міноборони анонсували затвердження добровільної постановки жінок на військовий облік
Незабаром затвердять законодавчі норми, згідно з якими постановка жінок на військовий облік буде добровільною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

За її словами, скоро офіційно жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде.

До того ж постановка на військовий облік для жінок буде лише добровільною справою.

Нагадаємо,  в жовтні 2022 року має набрати чинності наказ Міністерства оборони України, згідно з яким жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

Також читайте: Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

До переліку  професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. Водночас жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Кіт Семен
    єрмаку треба ставать на облік
  • Смерть оркам
    А коли депутатів і їх мажорних синків почнуть ставити на військовий облік?
  • sergej gorin
    Його, дєрьмака треба на гілляку, та всю zепадлючу гопкомпанію від ахренії до людожера юзіка.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини