Україна вимагатиме визнання РФ країною-спонсором тероризму попри заяву США, - Кулеба

Україна продовжить працювати над тим, щоб Росію було визнано державою-спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Ми вимагали, вимагаємо і будемо вимагати визнання ії державою-спонсором тероризму. Те, що наразі адміністрація Байдена не готова ухвалити таке рішення, не означає, що воно ніколи не може бути ухвалене. Ми працюватимемо над тим, щоб ію визнали тим, ким вона насправді є", - сказав він.

Кулеба зауважив, що починаючи з 24 лютого Україна неодноразово, і не лише у відносинах зі США, проходила цей процес, коли спочатку чула "ні", але потім зрештою рішення ухвалювалися, зокрема це стосувалося і надання допомоги, і ухвалення санкцій.

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"Тому я переконаний, що робота з Америкою на цьому напрямі продовжиться, і ми надзвичайно вдячні Сполученим Штатам за все, що вони зробили і продовжують робити для України. Тут лідерство Президента Байдена є очевидним, але в цьому конкретному питанні ми не відступимо і будемо надалі наполягати на своєму, тому що це дійсно було б правильним рішенням", - підсумував міністр.

Глава МЗС також вважає, що переговори і статус держави-спонсора тероризму в міжнародних відносинах цілком можуть співіснувати. Він навів приклад Ірану.

"Прямо зараз на наших очах ведуться перемовини між Іраном, Європейським Союзом та Сполученими Штатами щодо ядерної угоди. Буквально на днях міністр закордонних справ Ірану заявив, що Сполученим Штатам передані пропозиції іранської сторони щодо угоди. Як бачите, одне іншого не виключає", - акцентував Кулеба.

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