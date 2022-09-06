Деякі окупанти підіймають білий прапор та здаються в полон, - ОК "Південь"

Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування, але це не вирішує ситуації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Є випадки, коли вони добровільно підіймали білий прапор, а також випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд", - сказала Гуменюк.

Складати зброю, на думку речниці, окупантів змушує безвихідь.

Також читайте: Після "жеста доброй воли" російська пропаганда створила новий мем - "нет никакой паники"

"Вони розуміють, що нові сили підтягувати нізвідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їхнє спілкування свідчить, що вони тут вже давно і сили на фініші", - зауважила речниця.