Світ не усвідомлює всієї небезпеки від терористів РФ на Запорізькій АЕС, – Данілов

Світ не усвідомлює всіх наслідків ядерної аварії, яку можуть спричинити російські війська, що захопили Запорізьку АЕС, тому недостатньо реагує на дії Росії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Секретар РНБО вважає, що Україна через свій досвід атомної катастрофи на Чорнобильській АЕС гостріше реагує на небезпеку, яку несуть для станції російські війська.

"У нашій країні був, на превеликий жаль, трагічний досвід квітня 1986 року. Сьогодні Російська Федерація в особі терористичних угруповань, які вдерлися на нашу територію, хочуть це повторити ще раз. Це дуже небезпечна річ", – сказав Данілов.

На думку Данілова, реакція світу на дії Росії є недостатньою, бо у світі погано усвідомлюють, що катастрофа на атомному об’єкті матиме глобальні наслідки.

"Це є найбільша в Європі атомна електростанція. Ми не можемо навіть уявити собі кількість жертв, яку можуть принести ці терористи, і не тільки на території нашої країни. Якщо ця хмара буде рухатися в той чи інший бік, а все залежить тільки від вітру, то не застраховані ані Європа, ані Туреччина. Але світ вважає, що нічого страшного не відбувається, і, як на мою думку, доволі мляво реагує на ці речі", – каже секретар РНБО.

За словами українського урядовця, Організація Об’єднаних Націй має ухвалити рішення, за яким Росія повинна покинути український ядерний об’єкт. "Але Росія має право вето. Тобто терористи мають право вето на будь-яке рішення. Ми не знаємо, як вони будуть реагувати. Бо вони не цінують життя людей", – сказав Данілов.

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Він також прокоментував нещодавній візит на ЗАЕС інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Приїхала інспекція МАГАТЕ, яка, як на мене, мала б там бути в той же день, як її захопили терористи, походили-подивилися, не допустили пресу до того дійства, поїхали. Лишилися там її представники, але ми не розуміємо, що там відбувається. Це об’єкт підвищеної небезпеки, який терористи тримають у своїх руках", – наголосив Данілов.

За його словами, Україна як країна, на території якої розташована станція, несе повну відповідальність за роботу АЕС і не може її передавати іншим країнам чи організаціям.

"Станція має бути під контролем фахівців країни, на якій знаходиться ця станція. Назва цієї країни – Україна. Інші фахівці там бути не можуть, бо це наша відповідальність за цей процес. Але приберіть звідти терористичне угруповання", – пояснив секретар РНБО.

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