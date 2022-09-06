Трасс провела першу телефонну розмову на посаді прем’єрки Британії: подзвонила Зеленському
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Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у вівторок провела першу телефонну розмову на посаді.
Як вона й обіцяла, першим закордонним лідером, якому Трасс подзвонила на новій посаді, став український президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс", – йдеться у Twitter Зеленського.
Він розказав, що запросив Трасс до України та подякував британському народу за оборонну та економічну підтримку України.
"Приділили увагу безпековим гарантіям. Обговорили участь Великої Британії у відбудові України. Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", – розказав Зеленський.