Новини • Допомога Україні, Війна

Німеччина передала ЗСУ першу контрбатарейну станцію Cobra і ще п’ять артилерійських установок Gepard

20 84042
Німеччина передала ЗСУ першу контрбатарейну станцію Cobra і ще п’ять артилерійських установок Gepard
Збройні Сили України протягом останнього тижня отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також перший контрбатарейний радар Cobra.

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Загалом Україні передано уже 20 зенітних гармат із 30 обіцяних Німеччиною, а також 4000 з 10000 снарядів до них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц виправдав відмову постачання Україні танків відповідною домовленістю країн G7

Радар Cobra, отриманий від Німеччини, – це станція контрбатарейної боротьби, яка здатна визначати позиції артилерійських засобів противника. Вона розроблена консорціумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для збройних сил Франції, Німеччини і Великої Британії. Також кілька одиниць таких радарів придбала Туреччина.

Україна стала п'ятою країною світу, на озброєнні якої стоїть Cobra.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    агент КГБ Швец раскладывает ОПг ермака по косточкам.......
    https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM
    инемного истории:
  • Snart
    Бляха, а снарядів щось мало… чи якось вирішується питання?
    Подяка за перший контрбатарейний радар Cobra!
  • Amber
    Кацапи ще не забрали , а тільки намагаються забрати , але будемо зубами вигризати своє і знищувати кацапів до одного , на нашій прекрасній Україні 😠
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини