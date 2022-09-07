Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ, якщо йдеться про демілітаризацію Запорізької АЕС, - Зеленський
Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС – а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту", – сказав Зеленський у відеозверненні.
Він назвав "хорошим сигналом" те, що в підсумковому звіті місії МАГАТЕ після візиту на ЗАЕС відзначено присутність російської військової техніки на території станції, а також акцентовано тиск на українських атомників з боку російських військових та є чіткі посилання на російську військову окупацію.
Водночас, за його словами Зеленського, відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандата для своїх дій.
"Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС та повернення повного контролю над нею Україні. Якщо Росія поставила мир на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор", – зазначив президент України.