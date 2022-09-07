Новини • Війна

Гутерріш закликав Росію і Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС

4 25869
Гутерріш закликав Росію і Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій АЕС
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на Радіо Свобода.

"Як перший крок, російські й українські сили повинні взяти на себе зобов’язання не брати участі в будь-якій військовій діяльності в напрямку станції або зі станції", – сказав Ґутерріш на засіданні Ради безпеки ООН 6 вересня.

"Як другий крок, має бути забезпечена угода щодо демілітаризованого периметра. Зокрема, це включатиме зобов’язання російських сил вивести весь військовий персонал і техніку з цього периметра та зобов’язання українських сил не просуватися до нього", — додав генсек ООН.

Посол Росії Василь Небензя заявив на засіданні Радбезу ООН, що РФ шкодує, що у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії за підсумками місії на ЗАЕС Україну не звинувачують в обстрілі станції.

"Ми шкодуємо, що у вашому звіті... прямо не названо джерело обстрілу, – сказав Небензя. – Ми розуміємо вашу позицію як міжнародного регулятора, але в нинішній ситуації дуже важливо називати речі своїми іменами".

Також читайте: Навколо Запорізької АЕС треба терміново створити охоронну зону ядерної безпеки, - Гроссі

Американський дипломат Джеффрі ДеЛорентіс у відповідь заявив, що, незважаючи на "розлогі пояснення" Росії з наміром уникнути визнання відповідальності за свої дії, вона "не має права наражати світ на непотрібний ризик і можливість ядерної катастрофи".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • irenka ko
    Ніт, старий дармоїд, домовлятися з ворогом-терористом ми не будемо. Це ти повинен робити. А ми їх просто будемо вбивати, якщо доведеться, то й на територіі АЕС.
  • irenka ko
    Саме огидне, що а ні Гросі, а ні Гутереш не вимагають вивести озброєних російських військових терористів з територіі АЕС та нічого не кажуть про захоплення станції військовими з підаросіі , наче їм там саме місце знаходитись та й взагалі, це їхнє постійне місце проживання.

    ***** тому й почало цю війну на знищення України, бо знало, що йому від цих старих імпотентів нічого не буде, вони все схавають.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Идиот
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини