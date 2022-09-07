За день рашисти випустили по Сумщині 140 мін та снарядів, - ОВА
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За день рашисти випустили по Сумській області 140 мін та снарядів різного калібру, також були обстріли зі стрілецької зброї.
Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Новослобідська громада двічі за день потрапила під артилерійський обстріл. Пошкоджено високовольтну підстанцію.
Миропільську громаду тричі обстріляли з міномета. Білопільську громаду обстрілювали з артилерії та мінометів.
Під артобстріл із САУ потрапили села Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Усього 40 прильотів.
Шалигінська та Середино-Будська громади обстрілювалися з мінометів. Зноб-Новгородська та Есманська громади потрапили під обстріл з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї.