Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, - мер Терехов

У ніч на середу російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти в Немишлянському районі. За попередньою інформацією там горять кілька авто та виробнича будівля. Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв або постраждалих на цю хвилину інформації немає", - написав Терехов у телеграмі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив обстріл міста.

"На місцях влучень працюють профільні служби. В одному з районів Харкова є пошкодження інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написав Синєгубов.

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