За добу знищено 83 окупанти, штурмовик Су-25, 5 танків і 12 гаубиць, - ОК "Південь"

За минулу добу на південному напрямку Збройні Сили України ліквідували 83 окупантів, а також знищили значну кількість військової техніки та 3 склади боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативного командування "Південь".

"Обстановка в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої та підступні обстріли населених пунктів як вздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. В Миколаївському районі одного такого шпигуна типу "Орлан-10" збито", - йдеться в повідомленні.

Намагаючись утримати зайняті рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставку, Безіменного. "За що й щедро сплатив штурмовиком. Су-25 влучно достроково приземлений нашими зенітно-ракетними підрозділами", - зазначили українські військові.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога становлять: 83 військових, п'ять танків, 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С", три гармати "Гіацинт-Б", три одиниці автобронетехніки. Також знищено три склади боєприпасів - у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці.

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