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ISW оновив карту бойових дій: нова лінія фронту в районі Балаклії. КАРТА

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Американський інститут вивчення війни (ISW), орієнтуючись на розрізнені повідомлення різних джерел про ситуацію в районі Балаклії, де українські частини напередодні пішли в наступ, оновив свою карту фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ISW.

За відомостями джерел, якими користується ISW, українці взяли селище Вербівка, прилегле до Балаклії з північного заходу, а також південно-західний район самої Балаклії, табори.

При цьому про вихід українських частин на трасу Балаклія - Куп'янськ, до населеного пункту Яковенкове, карта ISW не говорить, хоча деякі джерела, в тому числі проросійські, про це повідомляють - але ця інформація остаточно не підтверджена.

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ISW оновив карту бойових дій: нова лінія фронту в районі Балаклії 01

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Топ коментарі

  • Да-это-я

    це просто свято моєї душі!
    скиглення цього ********...!!!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Дякую за обєктивну і своєчасну інформацію. Вже давно не дивлюся фальсифікацій, корректировки данних про події на фронті ОПою, де вони хочуть бути єдиними вісниками гарних новин, правда сидячи далееко в тилу в теплих кабінетах, дерибанячи гуманітарку, як останні щурі перебираючи контейнери з пожитками, які для українців направили іноземці. Фу, фу і ще раз фу.
  • Igor 1 3f8143a8
    Получили пиз... в районе балаклеи . Тут неполная информация. Освободили очень хорошо.
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