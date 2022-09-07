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РФ намагалася тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС, - Кислиця

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РФ намагалася тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС, - Кислиця
Росіяни намагалися тиснути на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки звіту щодо ЗАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС.

"Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН. – Ред.)… Єдине, що пояснює цю російську метушню, - це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт", - йдеться в повідомленні.

Кислиця сказав, що коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання Радбезу, "російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити".

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Не витанцьовується" у кацапів ніяк! Не можуть змириться, що ініціативу у них "з рук вибили" і тепер вони лише "заложники ситуації" і повинні діять у відповідності з нею Однак - А ХТО ЇМ ВИНЕН? Якби не почали війну з Україною - світ до цих пір вірив-би у міф про "другу армію світу" А зараз Захід побачив, що їх "військова велич" - "мильна булька" Просто дуже велика А крім отієї дутої " військової величі", у них і "аргументів" ніяких нема!
  • viktor donovan
    В тій системі саме скликання засідання ООН є "знаменним" і свідчить про роботу персоналій. А яка це робота, це друге питання. Звіт поданий і кацапчики про нього забули. Песков галочку про виконання поставив а там і трава не рости. Самі ж знали, що абсурд коли в супровід комісії послали бувшого директора мавпячого притулку з Сухумі (може, це однокласник нашого прохвоста із Слуг).
  • Garry Grant
    А що взагалі в тому сраному звіті? Заклики до "всіх сторін" зберігати спокій?
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