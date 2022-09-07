РФ намагалася тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС, - Кислиця
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації на ЗАЕС.
"Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН. – Ред.)… Єдине, що пояснює цю російську метушню, - це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт", - йдеться в повідомленні.
Кислиця сказав, що коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання Радбезу, "російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити".