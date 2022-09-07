Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Путін може використати звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС, щоб спробувати запустити процес, аналогічний "Мінську", - ISW

10 75332
Путін може використати звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС, щоб спробувати запустити процес, аналогічний "Мінську", - ISW
Президент РФ Володимир Путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС і створити процес, аналогічний Мінським угодам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ. МАГАТЕ не може безпосередньо взаємодіяти з Росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що Росія має право на консультації.

ISW пише, що Путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію України, яку зараз окупують російські війська.

"Путін може спробувати скористатися ситуацією, щоб спробувати створити процес, аналогічний Мінським угодам, які встановили припинення вогню після російського вторгнення у 2014 році", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ не усвідомлює всієї небезпеки від терористів РФ на Запорізькій АЕС, – Данілов

Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Пошли они к черту, кацапы, а также проплаченные чиновники из полностью дискредитировавших себя организаций. Единственное законное требование - это полный вывод кацапских войск из АЭС, а также всей территории Украины.
    Попытки инициировать любые, другие переговоры - это шаг к легализации "завоеваний" оккупанта.
  • Анатолий К 65c6a92d
    нічого поганого, просто на чому "слуги" ще можуть тримати бидломасу? Тільки на бренхні і ключових словах "мінськ", "свинарсуки", "ротердам +", "мародер" і "барига". Хоча самі і мародери висшої гільдії і бариги, і "кнурчуки" і "Бені + Зеля+медведчук +" і "Оман" 1,2,3, то куди там всьому цьому рівнятися до дій теперішніх. При "мінських" всі були в Египті, "мальдівах", "багамах", а при Володі Боневтіку і його "парижах" і "оманах" всі разом з котами і щурами сидяить по підвалах. Ось і вся різниця.
  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    "по прощались" - 100% писав срусскій. Тільки вони так володіють "вєлікім і магучім".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини