Вночі окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Рашистські найманці зазнали великих втрат в окупованій Олександрівці, - Синєгубов
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо - без постраждалих.
"Сьогодні близько 4 години ранку зафіксували 1 ракетний удар у м. Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав", - інформує очільник регіону.
Він також додає, що упродовж минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.
За інформацією Синєгубова, вчора внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення 2 людей - 45-річний чоловік та 17 річний хлопець.
У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих - легкий та середній.
"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції наших військових, ЗСУ завдають ударів у відповідь. Внаслідок успішних дій наших захисників, в тимчасово окупованій Олександрівці великих втрат зазнали окупанти з приватних воєнних компаній", - резюмує Синєгубов.