Ціни на електроенергію у Східній Європі в 6 разів вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"

Біржова ціна на електроенергію у країнах Східної Європи 6 вересня становила 480 євро за МВт.год (17,50 грн/кВт.год), що у 6 разів дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє державне підприємство "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 6 вересня становить 484 євро/МВт.год, у Словаччині – 483 євро/МВт.год, у Чехії – 474 євро/МВт.год.

Водночас в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,1 грн/кВт.год, або 85 євро за МВт.год. Це майже в 6 разів нижче, ніж у прилеглих країнах ЄС.

За даними Європейської комісії станом на кінець першого кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та замінити "брудні" російські енергоресурси, - Зеленський