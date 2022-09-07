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Ціни на електроенергію у Східній Європі в 6 разів вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"

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Ціни на електроенергію у Східній Європі в 6 разів вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"
Біржова ціна на електроенергію у країнах Східної Європи 6 вересня становила 480 євро за МВт.год (17,50 грн/кВт.год), що у 6 разів дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє державне підприємство "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 6 вересня становить 484 євро/МВт.год, у Словаччині – 483 євро/МВт.год, у Чехії – 474 євро/МВт.год.

Водночас в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,1 грн/кВт.год, або 85 євро за МВт.год. Це майже в 6 разів нижче, ніж у прилеглих країнах ЄС.

За даними Європейської комісії станом на кінець першого кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

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Топ коментарі

  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Это типа, шоб готовились к повышению в 8 раз? А то он на Банковой уже и жрать нечего, переселенцев объедают. Шо там с кражей гуманитарки? Нихто не виноват, мыши всё погрызли?
  • Nov
    шо за намеки?
  • Підлога Маккартні
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