Німеччина підтримує постійну місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Німеччина закликає міжнародну спільноту підтримати створення постійної місії експертів МАГАТЕ на території Запорізької атомної електростанції.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника Німеччині при цій організації Томас Захнайзен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Украй важливо, аби чинна місія могла зберегти присутність і продовжити роботу на станції. МАГАТЕ повинне мати змогу постійно реагувати на безпекові виклики, пов’язані із Запорізькою АЕС", - сказав він.

Дипломат наголосив, що ситуація з ядерною безпекою на станції викликає глибоке занепокоєння.

"Ми вимагаємо, аби Росія повернула повний контроль над ЗАЕС належному суверенному власнику - Україні, аби гарантувати її безпечну роботу та продовжити постачати електроенергію українському населенню", - зазначив Захнайзен.

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Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

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8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

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25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі