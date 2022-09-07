Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50 610 осіб, 237 літаків, 208 гелікоптерів, 2 097 танків, 1 194 артсистеми та 4 520 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 50 610 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.09 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 50610 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 2097 (+20) од,

бойових броньованих машин - 4520 (+36) од,

артилерійських систем - 1194 (+15) од,

РСЗВ - 300 (+4) од,

засоби ППО - 156 (+0) од,

літаків - 237 (+1) од,

гелікоптерів - 208 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 880 (+4),

крилаті ракети - 214 (+5),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3320 (+15) од,

спеціальна техніка - 109 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.