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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50 610 осіб, 237 літаків, 208 гелікоптерів, 2 097 танків, 1 194 артсистеми та 4 520 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 50 610 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 50610 (+460) осіб ліквідовано,
танків - 2097 (+20) од,
бойових броньованих машин - 4520 (+36) од,
артилерійських систем - 1194 (+15) од,
РСЗВ - 300 (+4) од,
засоби ППО - 156 (+0) од,
літаків - 237 (+1) од,
гелікоптерів - 208 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 880 (+4),
крилаті ракети - 214 (+5),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3320 (+15) од,
спеціальна техніка - 109 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50 610 осіб, 237 літаків, 208 гелікоптерів, 2 097 танків, 1 194 артсистеми та 4 520 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Кацапи,без паніки. Вам капут.
  • Welt Schmerz
    XDDDD

  • Kare Resa
    На протяжении всей истории Московия, развязывала кровавые войны, убивала, резала, морила голодоморами, оккупировала, шантажировала, проводила диверсии. Украина при поддержке атипутинской коалиции уничтожит последнюю империю. На полях Украины решается судьба цивилизованного мира, судьба Московии. Все помогайте Украине. Слава Украине!
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