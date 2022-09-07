Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 50 610 осіб, 237 літаків, 208 гелікоптерів, 2 097 танків, 1 194 артсистеми та 4 520 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 50 610 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 50610 (+460) осіб ліквідовано,
танків - 2097 (+20) од,
бойових броньованих машин - 4520 (+36) од,
артилерійських систем - 1194 (+15) од,
РСЗВ - 300 (+4) од,
засоби ППО - 156 (+0) од,
літаків - 237 (+1) од,
гелікоптерів - 208 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 880 (+4),
крилаті ракети - 214 (+5),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3320 (+15) од,
спеціальна техніка - 109 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.