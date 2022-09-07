Уночі рашисти обстрілювали громади Сумської області, - ОВА

Російські війська ввечері та вночі обстрілювали територію Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора пізно ввечері, о 22.30 - був мінометний обстріл (12 прильотів) Хотінській громаді. Майже опівночі 18 вибухів з автоматичного гранатомету зі сторони Росії було у Зноб-Новгородській громаді. Близько другої години ночі 13 прильотів (орієнтовно САУ та 120 мм міномет), Миропільська громада", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За день рашисти випустили по Сумщині 140 мін та снарядів, - ОВА

Зазначається, що в усіх випадках постраждалих немає, щодо руйнувань - інформація уточнюється.