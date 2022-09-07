Війна не триватиме роками, втім швидкої перемоги не буде, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що розв’язана Росією проти України війна швидко не закінчиться, але й не триватиме багато років.

Про це сказав в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивіться, я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз - це буде непроста війна; два - перемога буде за нами; три - не буде швидкої перемоги, але це точно не на роки-роки-роки, як ви зараз кажете", - сказав Данілов.

За його словами, Україні треба зробити так, щоб після нашої перемоги в росіян узагалі не було бажання, не було "зубів у роті когось покусати, не тільки нас".

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"І ми це обов’язково з вами зробимо, тоді будемо більш спокійні. Я не думаю, що нам треба порівнювати те, що відбувається з Ізраїлем, там трішки інша ситуація по багатьох процесах", - сказав секретар РНБО.