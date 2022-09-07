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Війна не триватиме роками, втім швидкої перемоги не буде, - Данілов

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Війна не триватиме роками, втім швидкої перемоги не буде, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що розв’язана Росією проти України війна швидко не закінчиться, але й не триватиме багато років.

Про це сказав в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивіться, я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз - це буде непроста війна; два - перемога буде за нами; три - не буде швидкої перемоги, але це точно не на роки-роки-роки, як ви зараз кажете", - сказав Данілов.

За його словами, Україні треба зробити так, щоб після нашої перемоги в росіян узагалі не було бажання, не було "зубів у роті когось покусати, не тільки нас".

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"І ми це обов’язково з вами зробимо, тоді будемо більш спокійні. Я не думаю, що нам треба порівнювати те, що відбувається з Ізраїлем, там трішки інша ситуація по багатьох процесах", - сказав секретар РНБО.

Топ коментарі

  • Добрый ЭХ
    Уже война идёт восемь лет, когда закончить всё можно было ещё в 2014, когда Гиркин ********** со Славянска. Тогда другие паритеты стояли у руководства, тортами и магазинами рошен страну забивали, а сейчас дорогами и предательством .Нет, это война на долго будет, или до последнего кацапа, или пока ***** не придушат свои. Если уже женщин ставят на учёт военный ,то это о многом говорит. Тварь зеленая.
  • дмитрий a4f273bf
    Зачем всю эту ерунду Данилов говорит, причём ежедневно? У него нет конкретной работы, кроме лозунгов и демагогии?
  • Yuriy Smith
    тожё так говорю, Порошёнко обогатился в 90!!!! раз. украл блин почти 29% бюджета!!
    заодно и тебе в рот насрал. а Зеле запретил закупать снаряды и заставил кривляться и обзываться когда Джонсон "поднимал панику" шо рашка нападет.
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