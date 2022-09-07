Міськрада Балаклії закликає дотримуватися режиму інформаційної тиші та чекати на офіційні заяви Генштабу чи Міноборони
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Міська влада Балаклії на Харківщині просить громадян не поширювати інформацію про військові операції ЗСУ до офіційних заяв Генштабу чи Міноборони.
Про це міськрада повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони.
Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ", - йдеться в повідомленні.