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Зранку у небі Херсонщини збито російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". На східному напрямку знищено 2 БПЛА, - Повітряні сили

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Зранку у небі Херсонщини збито російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". На східному напрямку знищено 2 БПЛА, - Повітряні сили
7 вересня, близько 8.30 ранку, у небі Херсонщини зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, як зазначається, уночі, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня!

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    ЗСУ перетворили Ка-52 "Алігатор" на "харошій вєртольот".
  • Colt
    Какие же они падючие, эти Ка-52 - самый несчастливый вертолёт в мире.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    ЗСУ довели,що цей гвинтокрил більше схожий не на крокодила,а на сцикливу ящірку,яка пра першій ознаці небезпеки відкидує хвоста.
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