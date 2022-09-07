В РФ розпочались процеси, які вже не влаштовують керівництво країни, - Данілов

У Росії вже розпочалися певні процеси, які не влаштовують керівництво країни.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримуємо дані соцдосліджень, які безпосередньо спецслужби Російської Федерації проводять на своїй території. Я можу сказати, що там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу - не в березні, не у квітні, а от два місяці як почали набирати обертів", - сказав Данілов.

За його словами, у дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від того колоніального стану. Вже є перша десятка цих регіонів.

"Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів. Чи знають росіяни про ці території? Так, вони знають про ці території. У них зараз велике питання, що з цим робити, тому що це зупинити буде неможливо. Чому? Тому що цей процес почнеться, він набиратиме обертів, і воно цим (розвалом федерації. - ред.) закінчиться", - додав секретар РНБО.

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