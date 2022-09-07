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В РФ розпочались процеси, які вже не влаштовують керівництво країни, - Данілов

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В РФ розпочались процеси, які вже не влаштовують керівництво країни, - Данілов
У Росії вже розпочалися певні процеси, які не влаштовують керівництво країни.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримуємо дані соцдосліджень, які безпосередньо спецслужби Російської Федерації проводять на своїй території. Я можу сказати, що там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу - не в березні, не у квітні, а от два місяці як почали набирати обертів", - сказав Данілов.

За його словами, у дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від того колоніального стану. Вже є перша десятка цих регіонів.

"Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів. Чи знають росіяни про ці території? Так, вони знають про ці території. У них зараз велике питання, що з цим робити, тому що це зупинити буде неможливо. Чому? Тому що цей процес почнеться, він набиратиме обертів, і воно цим (розвалом федерації. - ред.) закінчиться", - додав секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • дератизатор
    Другими словами - те гівно яким була склеїна ця купа кривих трухлявих гілок, під назвою "вілікая-магучая расія" - облупилось і обсипалося!
    Теперь залишилось дочекатись, коли біля неї пердне стара бабця, яка прийде покопирсатись у продуктовому смітнику, щоб усе це рухнуло, й завалило нах*й усіх цих довбо(ОЙ)бів, довбо(ОЙ)бок і довбо(ОЙ)бнят...
  • Kare Resa
    Проще говоря, процесс распада России уже начался. Москва и Санкт-Петербург это не Россия, это паразиты на теле России. Россия начинается там на расстоянии 50 км от Москвы, голодная, холодная, пьяная, нищая, матерная. И это притом, что например, Сибирь добывает нефть, газ пушнину, лес, алмазы, золото и всю таблицу Менделеева и живет в такой нищете. При отделении от Московии это будет богатый, процветающий край. Поэтому, Украина поддерживает процесс распада последней империи, тюрьмы народов.
  • Лысый коротышка
    Не буде. Ніколи. Бо воним по суті раби. Просто хазяїн буде інший - вузькоокий.
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