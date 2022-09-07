Країни Балтії досягли домовленості щодо суттєвого обмеження в’їзду росіян із шенгенськими візами

Литва, Латвія та Естонія домовилися суттєво обмежити в’їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи.

Про це у середу повідомив у своєму Twitter глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ

"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС", - написав він.

За його словами, рішення будуть ухвалюватися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ять країн ЄС-сусідів Росії обговорять обмеження в’їзду для громадян РФ, – МЗС Литви