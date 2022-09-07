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Путін публічно зізнався в агресії проти України, закликаю партнерів створити спецтрибунал, - Кулеба. ВIДЕО

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Путін публічно зізнався в агресії проти України, закликаю партнерів створити спецтрибунал, - Кулеба. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів підтримати створення трибуналу у справі про скоєння злочину агресії щодо України.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо". Я ще раз закликаю всі держави: підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на виду. Справедливість має перемогти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час Східного економічного форуму заявив, що Росія нібито намагалася вирішити мирним шляхом ситуацію в Україні: "Ми нічого не розпочали з точки зору воєнних дій, а намагаємось лише закінчити. Вони розпочалися там у 2014 році. Ті, хто не хотів нормального розвитку, а піддавав геноциду людей протягом восьми років. Після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом Росія вирішила відповісти дзеркально — озброєним шляхом. Ми це зробили свідомо, всі наші дії - наш обов'язок, і його ми виконаємо".

Читайте: Єврокомісія готова обговорити створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Топ коментарі

  • saimansay
    Щоб ібашити русню не потрібно чеплятися за "коми чи крапки"...
    Головне - процес знищення руських і рф розпочато.
    Не закінчувати до отсаннього руського і поки не рф не зникне з політичних карт світу.
  • Шура Семенец da04bec8
    Сначала ОРДЛО воевало за то, чтобы отсоединиться от Украины, затем воевали чтобы вернуться в состав Украины (по минским соглашениям), а когда их послали нахер в этом формате, то решили воевать против всей Украины.
    Где логика и последовательность? Ах да, о чем мы говорим... Откуда им взяться.
  • Панас Стець
    ранні полонені свинособааки вішали лапшу про учєнія.... що не знали... все суки знали добре.
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