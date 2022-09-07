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У Маріуполі окупанти демонтували "на ремонт" лазерне освітлення з площі Свободи, - Андрющенко

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У тимчасово окупованому РФ Маріуполі рашисти продовжують мародерство під виглядом "ремонту" – демонтують лазерне освітлення з площі Свободи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

У Маріуполі окупанти демонтували на ремонт лазерне освітлення з площі Свободи, - Андрющенко 01

"Окупанти продовжують мародерство під виглядом "ремонту". На сьогодні росіяни демонтували весь комплекс лазерного освітлення площі Свободи. Разом з обладнанням керування. Знов "на ремонт". Прийшла черга за лазерним освітленням, яке отримало свого часу декілька міжнародних премій", - йдеться у повідомленні.

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Андрющенко нагадав, що до того "на ремонт" було відправлено льодовий каток, фонтан в Театральному сквері та унікальну інклюзивний дитячий майданчик.

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