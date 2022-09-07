У Маріуполі окупанти демонтували "на ремонт" лазерне освітлення з площі Свободи, - Андрющенко

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі рашисти продовжують мародерство під виглядом "ремонту" – демонтують лазерне освітлення з площі Свободи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують мародерство під виглядом "ремонту". На сьогодні росіяни демонтували весь комплекс лазерного освітлення площі Свободи. Разом з обладнанням керування. Знов "на ремонт". Прийшла черга за лазерним освітленням, яке отримало свого часу декілька міжнародних премій", - йдеться у повідомленні.

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Андрющенко нагадав, що до того "на ремонт" було відправлено льодовий каток, фонтан в Театральному сквері та унікальну інклюзивний дитячий майданчик.