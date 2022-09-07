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Закарпатцям виплачуватимуть 4 тисячі гривень разової допомоги за прихисток переселенців

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Закарпатцям виплачуватимуть 4 тисячі гривень разової допомоги за прихисток переселенців
Закарпатці, які у вересні або жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць і довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної програми "Турбота". Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Віктор Микита.

До цього, у вівторок, 6 вересня, Уряд за сприяння Мінреінтеграції уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ініціатива дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах програми "Прихисток".

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З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Прихистыть жителей домбаса, кормильцев у себя дома сомнительное мероприятие как по мне. Оно дороже потом аукнется, могут и подрезать, и хату вынести
  • Boguslaw Włodarczyk
    Ужгород:
    1.Ужгород Направив десятки тисяч своїх мешканців як "біженців" в Угорщіну, Польщу, Італію, Болгарію, Чехію. Це фейкові біженці, бо від закарпаття до фронту 1200 км відстані. Ці "біженці" зайняли місця/допомогу/житло тих, хто справді з війни (Харків, Маріуполь, Херсон)
    2. Ужгород Встановив ціну в 1500 долларів за житло у 20 кв.м. для біженця (500 завдаток, 500 перший місяц, 500 ріелтору). У Польщі або Румунії "біженці" з закарпаття розселені безкоштовно.
    3. Жінки Ужгорода провадили пікети, щоб їх чоловики не їхали на фронт, а служили на Закарпатті, у Тро.
    4. Ужгород та Закарпаття обрали декілька раз народним депутатом В.Медведчука (Іршавський район).
    5.Ужгород з 1999 по 2022 був і є лідером з корупції (митниця, фіктивне відшкодуаання Пдв). Дотаційний регіон, що бере гроші з бюджету країни.
    Заробітчане не сплачуюють податок на доходи громадян.
    Саме тут розкрадені кошти військового бюджету.
    Мені соромно за Ужгород.
  • rejestrowyj bazil
    Не розумію навіщо. Це область в якій чоловіків зі сходу майже нема бо всіх відловлюють. Відео з Закарпаття це вже мем.
    І навіщо платити місцевим якщо вони потікали закордо в перші ж години вторгнення, влаштувались на квартирах в наївних бюргерів під виглядом біженців, а самі ще й своє житло в Україні здають справжнім переселенцям по космічним цінам
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